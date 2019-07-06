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Кличко: Нам нужна сильная молодежь для решения задач, стоящих перед миром

Кличко: Нам нужна сильная молодежь для решения задач, стоящих перед миром
14:54 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Владимир Кличко рассказал о своем отношении к молодежи.

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко рассказал о своем отношении к молодежи, а также объяснил, почему Фонд Кличко больше 10 лет поддерживает и развивает различные молодежные проекты.

Об этом Владимир написал на своей странице в одной из социальных сетей, прокомментировал свой визит в «Летнюю школу успеха» в Киеве.

«Молодежные навыки для устойчивого развития и инноваций» — это девиз нынешнего Всемирного дня молодежных навыков, который будет отмечаться 15 июля. Миссия Фонда Кличко заключается в том, чтобы вот уже 15 лет давать толчок и шанс для развития молодежи. Я посетил «Летнюю школу успеха» в Киеве, которая проходит уже девятый год, а у нынешней особая задача — продвигать компетенции девушек.

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В этом году впервые проходит «Академия вызова», инициированная Фондом Кличко в сотрудничестве с DFB-Stiftung Egidius Braun в Бад-Маленте, где молодые люди из Германии и Украины учатся решению проблем, особенно связанных с устойчивым развитием.

Я рад, что мы посвящаем весь июль месяц нашей молодежи, продвижению и развитию ее сильных сторон, поскольку я убежден: нам нужно сильно поколение для решения задач, стоящих перед миром как сейчас, так и в будущем».

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Владимир Кличко, Бокс, Новости бокса.
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