Владимир Кличко посетил премьеру фильма о Тони Кроосе

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко посетил премьеру документального фильма о полузащитнике Реала и сборной Германии Тони Кроосе. Об этом украинский спортсмен сообщил в своем твиттере.

Футболист остался доволен тем, что на мероприятие посетил легендарный украинский боксер, о чем также написал в твиттере.

К слову продюсер кинокартины Леопольд Хеш ранее снимал фильмы о братьях Кличко, а также об известном немецком баскетболисте Дирке Новицки.

Was a pleasure to have you there champion! https://t.co/5m5Ax2BDbg

— Toni Kroos (@ToniKroos) 30 июня 2019 г.