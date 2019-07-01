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Владимир Кличко посетил премьеру фильма о Тони Кроосе

Владимир Кличко посетил премьеру фильма о Тони Кроосе
18:51 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Боксер Владимир Кличко удостоился похвалы от футболиста.

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко посетил премьеру документального фильма о полузащитнике Реала и сборной Германии Тони Кроосе. Об этом украинский спортсмен сообщил в своем твиттере.

Футболист остался доволен тем, что на мероприятие посетил легендарный украинский боксер, о чем также написал в твиттере.

К слову продюсер кинокартины Леопольд Хеш ранее снимал фильмы о братьях Кличко, а также об известном немецком баскетболисте Дирке Новицки.

Недавно Владимир Кличко заявил, что не собирается возвращаться на ринг и продолжать карьеру боксера.

"Я принял решение": Владимир Кличко - о возвращении в бокс

В своем последнем бою на профессиональном ринге Кличко-младший проиграл Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11 раунде. Поединок состоялся в апреле 2017 года.

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