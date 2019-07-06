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Уайлдер намекнул на объединительный бой с Руисом

Уайлдер намекнул на объединительный бой с Руисом
13:32 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта: Деонтей Уайлдер может встретиться с Энди Руисом раньше, чем с Тайсоном Фьюри.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер считает главным приоритетом объединительный поединок с чемпионом WBA, IBF и WBO Энди Руисом и готов ради него отодвинуть намеченный на начало следующего года матч-реванш с Тайсоном Фьюри. Он полагает, что организовать объединительный бой с Руисом будет намного легче, чем с бывшим чемпионом Энтони Джошуа (длительные переговоры с которым завершились ничем), поскольку они оба работают с Элом Хэймоном и его проектом Premier Boxing Champions.

«Я бы очень хотел объединить все пояса, — сказал Уайлдер в интервью World Boxing News. — Дело к тому и идет. Объединительный бой все ближе. Думаю, именно этого не хватает супертяжелому весу. Нам нужен один чемпион, одно имя, одно лицо — Деонтей Уайлдер. Не могу дождаться, когда это случится... Я не собираюсь надолго задерживаться в боксе. Хочу объединить все пояса и защитить свои титулы несколько раз. Не знаю, сколько именно, но мое правление не будет слишком долгим, я хочу уйти в нужный момент».

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Напомним, что матч-реванш между Энди Руисом и Энтони Джошуа скорее всего состоится в декабре. Но для выхода на объединительный поединок Уайлдеру необходимо выиграть второй бой с Луисом Ортисом, намеченный

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Тайсон Фьюри, IBF, Бокс, WBC, IBO, WBA, Джошуа, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Энди Руис, Энтони Джошуа - Энди Руис, Джошуа - Руис.
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