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Промоутер Ковалева: Команда Канело так и не сделала серьезного предложения

Промоутер Ковалева: Команда Канело так и не сделала серьезного предложения
14:32 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта: Кэти Дува рассказала о переговорах с командой Сауля Альвареса.

Кэти Дува, промоутер чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева, считает, что вероятность его встречи 14 сентября с чемпионом мира в среднем весе Саулем "Канело" Альваресом стремится к нулю и следующий бой он скорее всего проведет против обязательного претендента Энтони Ярда.

"Мы близки к договоренности с Ярдом, — рассказала Дува в интервью World Boxing News. — После всех разговоров Golden Boy так и не сделали серьезного предложения. Они так и не предложили нам приемлемый гонорар за бой Сергея против Канело в сентябре. Когда знаешь, что Дэнни Джейкобс получил 15 миллионов за бой с Канело, Головкину по слухам обещали 25 миллионов, а Джаррелл Миллер должен был получить 6,5 миллионов за бой с Джошуа — парнем, которого практически не знают в США, начинаешь задумываться. При всем этом Сергей с удовольствием встретился бы с Канело, но Golden Boy и DAZN должны отнестись к этому серьезно, если они действительно хотят, чтобы такой бой состоялся".

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Дува также опровергла слова Боба Арума о том, что команда Ярда согласилась взять отступные, чтобы дать Ковалеву возможность встретиться с Канело, не потеряв пояс. "Никаких разговоров о том, чтобы отложить бой с Ярдом, если получится договориться с Канело на сентябрь, не было", — сказала она.

"Возможно, если у них будет больше времени, чтобы со всем разобраться, Golden Boy и DAZN найдут возможность организовать бой [Канело–Ковалев]. Если не сейчас, то в конце года. Я на это надеюсь, — добавила Дува. — Но в любом случае сейчас Сергей будет действовать согласно плану и встретится с Ярдом в России".

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Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса, Сергей Ковалев.
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