Гвоздик в сентябре может сразиться с Хильберто Рамиресом

Новости спорта: Хильберто Рамиресу обещают чемпионский бой с Александром Гвоздиком осенью.

Мексиканский полутяжеловес Хильберто Рамирес заявил, что в сентябре может провести бой против украинского чемпиона WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика.

"Мой промоутер сказал мне, что очень вероятно, что я буду драться в сентябре. Они говорили о поединке с чемпионом WBC Александром Гвоздиком. Если это он, то это будет великий поединок.

Возможность противостоять украинцу – это та новость, которая мотивирует меня, это была бы отличная возможность. Я хочу этот титул, надеюсь, он примет бой. Я уверен, что фанатам понравится этот поединок.

Также есть чемпион IBF Артур Бетербиев. Я готовлюсь к любому из них. Цель – стать чемпионом мира в этом году, и мы уверены, что достигнем этой цели", – сказал Рамирес.