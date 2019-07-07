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Билли Джо Сондерс вызвал на бой Головкина

Билли Джо Сондерс вызвал на бой Головкина
11:16 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Британский боксер Билли Джо Сондерс хочет провести бой с Геннадием Головкиным в Казахстане.

Временный чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе и бывший чемпион мира по этой же версии в среднем весе Билли Джо Сондерс в эти дни находится с визитом в Казахстане. Боксёр посетил вечер профессионального бокса в Нур-Султане. В ходе общения с прессой британец вызвал на бой экс-чемпиона мира в среднем весе, казахстанца Геннадия Головкина.

«Я бы с радостью подрался с Головкиным в Казахстане. Он был классным чемпионом, и он является великолепным бойцом. Мне бы хотелось получить возможность встретиться с ним здесь, в Казахстане. Геннадий, я вызываю тебя, находясь в твоей родной стране», — приводит слова Сондерса BoxingScene.

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Геннадий Головкин в предыдущем бою победил Стива Роллса, а Билли Джо Сондерс справился с Шефатом Исуфи.

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Бокс, Геннадий Головкин, Новости бокса, Билли Джо Сондерс.
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