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Следующий соперник Фьюри определится через неделю

Следующий соперник Фьюри определится через неделю
14:28 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта: Следующий соперник Тайсона Фьюри определится через неделю, и это будет не Джаррелл Миллер.

Боб Арум, сопромоутер экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри, заявил в интервью iFL TV, что в ближайшее время они должны определиться с соперником для поединка, намеченного на осень.

«Пока ничего не решено, но мы планируем сделать анонс примерно через неделю, — сказал Арум. — Бой точно пройдет в США. Мы с самого начала ориентировались на Нью-Йорк и в данный момент ищем место на востоке США».

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При этом Арум уверенно заявил, что вопреки слухам соперником Фьюри не станет Джаррелл Миллер, дисквалифицированный WBA за провал допинг-тестов и не имеющий сейчас боксерской лицензии. «Не знаю, сколько времени потребуется для разрешения ситуации с Миллером, но пока он остается в стороне от бокса из-за отсутствия лицензии, я считаю глупым говорить о нем как о сопернике для Тайсона Фьюри или кого-нибудь еще. Думаю, это все преждевременно», — отметил промоутер.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса, Джаррелл Миллер.
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