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Тайсон Фьюри: Я точно проведу поединок 5 октября

Тайсон Фьюри: Я точно проведу поединок 5 октября
00:55 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Боксеры должны встретиться в ринге 5 октября.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, что он будет делать, если американцу Джареллу Миллеру не позволят провести с ним бой.

"Я точно проведу поединок 5 октября. Очень хочу, чтобы моим соперником стал Джаррелл Миллер. Но вы же сами знаете, что к тому времени пройдет только четыре месяца с момента его дисквалификации. Он отстранен на полгода, но я надеюсь, что Джарреллу вернут лицензию.

Если я не получу Миллера, тогда планирую провести поединок с Тревором Брайаном. Но если и с ним не получится договориться, то я не знаю, что мы будем делать", - приводит слова Фьюри Metro.

Напомним, накануне боя с Энтони Джошуа Миллер провалил несколько допинг-тестов подряд и был диквалифицирован на полгода.

Ранее Фьюри назвал дату реванша с чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером.

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