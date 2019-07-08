Хирн назвал наиболее вероятного соперника Усика

Новости спорта: Бой Усика с Такамом в мае был отложен из-за травмы украинского боксера.

Украинский экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16–0, 12 KO), скорее всего, дебютирует в супертяжелом дивизионе против француза камерунского происхождения Карлоса Такама (36–5–1, 28 KO).

Промоутер Усика Эдди Хирн поставил бой Усика против Такама на первое место в списке 15 поединков, которые он намерен организовать в 2019 году. Дата и место проведения боя пока не сообщаются.

После дебюта в супертяжелом весе Александр Усик станет официальным претендентом на пояс WBO и встретится с победителем реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом.