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Хирн назвал наиболее вероятного соперника Усика

Хирн назвал наиболее вероятного соперника Усика
21:36 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Бой Усика с Такамом в мае был отложен из-за травмы украинского боксера.

Украинский экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16–0, 12 KO), скорее всего, дебютирует в супертяжелом дивизионе против француза камерунского происхождения Карлоса Такама (36–5–1, 28 KO).

Промоутер Усика Эдди Хирн поставил бой Усика против Такама на первое место в списке 15 поединков, которые он намерен организовать в 2019 году. Дата и место проведения боя пока не сообщаются.

После дебюта в супертяжелом весе Александр Усик станет официальным претендентом на пояс WBO и встретится с победителем реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом.

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