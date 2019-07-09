Турман хочет нокаутировать Пакьяо

Новости спорта: Кит Турман рассказал о грядущем поединке против Мэнни Пакьяо.

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA Кит Турман (29-0, 22 КО) поделился планом на бой против легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо (61-7-2; 39 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Выйдет ли Мэнни в ринг с бойцом в расцвете сил? Кит Турман прежнему остается Китом Турманом.

Конечно, я хотел бы закончить поединок нокаутом, но в любом случае вы увидите выступление мирового класса. Я пытаюсь снова стать разрушительным чемпионом и 20 июля докажу, кто я есть", - сказал Турман.

Напомним, что бой Турман - Пакьяо состоится 20 июля в Лос-Анджелесе на арене MGM Grand.