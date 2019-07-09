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Усик вернулся к тренировкам: Кто тяжело работает, тот хорошо ест

Усик вернулся к тренировкам: Кто тяжело работает, тот хорошо ест
16:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Усик приступил к полноценным тренировкам перед дебютным боем в супертяжелом весе.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинский боксер Александр Усик начал полноценные тренировки перед своим дебютным боем в супертяжелом весе.

Видео начала тренировок Александр Усик разместил в своем Instagram.

“Кто тяжело работает, тот хорошо ест”, - говорится в подписи к нему.

Как сообщалось, камерунский боксер-супертяжеловес Карлос Такам заявил, что именно он станет следующим соперником абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика. Бой с украинцем, по мнению камерунца, должен состояться в сентябре.

Такам рассказал, как победит Усика

 
 
 
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Those who work hard eat well #usyk #usyk17 #boxing #training #sport

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Свой дебютный бой в супертяжелом весе Александр Усик должен был провести 25 мая, но из-за травмы бицепса его поединок против Карлоса Такама пришлось перенести. Сейчас получается так, что Александр Усик проведет один бой в супертяжелом весе и сразу будет боксировать за титулы с победителем пары Джошуа - Руис.

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