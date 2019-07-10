Скачать
Среда, 10.07.2019
Вернидуб отказался работать в России
Вернидуб отказался работать в России
Вивиани стал победителем четвертого этапа Тур де Франс
Вивиани стал победителем четвертого этапа Тур де Франс
Свитолина впервые пробилась в полуфинал Уимблдона
Свитолина впервые пробилась в полуфинал Уимблдона
Динамо разгромило Цирль со счетом 5:0
Динамо разгромило Цирль со счетом 5:0

Уайлдер: Луис и допинг? Я вообще не беспокоюсь по этому поводу

Уайлдер: Луис и допинг? Я вообще не беспокоюсь по этому поводу
06:35 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Деонтей заявил, что Луис будет эгоистом, если решит использовать запрещенные препараты.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер попросил своего возможного соперника Луиса Ортиса не употреблять допинг.

Напомним, в 2017 году кубинца уже обвиняли в использовании запрещенных препаратов.

"Луис и допинг? Я вообще не беспокоюсь по этому поводу. За свою карьеру я много чего повидал в боксе. Каждый сам решает, как ему действовать. Но цель всегда одна и та же - не попасться на горячем. Но многие теряют осторожность.

Если Ортис займется читерством, это будет позором для него. Это только навредит ему. Семья Луиса пострадает из-за этого. Это плохо, что он до сих пор не получает крупных поединков. Но почему? Потому что никто не хочет с ним драться. Если он возьмется за старое, это станет эгоистическим решением, которое оттолкнет от него всех фанатов", - приводит слова Уайлдера WBN.

Дом Старриджа обокрали: грабители украли собаку

Ранее Ортис заявил, что Уайлдер станет "безработным" чемпионом после боя с ним.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Бокс новости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Свитолина впервые пробилась в полуфинал Уимблдона
02 Со следующего месяца в Украине начнет работу новый спортивный канал
03 Определились все полуфиналистки Уимблдона 2019
04 Лига чемпионов: Астана обыграла Клуж
05 Призер Олимпиады спас гея, плававшего с мужем на надувном единороге
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь