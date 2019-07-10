Уайлдер: Луис и допинг? Я вообще не беспокоюсь по этому поводу

Новости спорта: Деонтей заявил, что Луис будет эгоистом, если решит использовать запрещенные препараты.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер попросил своего возможного соперника Луиса Ортиса не употреблять допинг.

Напомним, в 2017 году кубинца уже обвиняли в использовании запрещенных препаратов.

"Луис и допинг? Я вообще не беспокоюсь по этому поводу. За свою карьеру я много чего повидал в боксе. Каждый сам решает, как ему действовать. Но цель всегда одна и та же - не попасться на горячем. Но многие теряют осторожность.

Если Ортис займется читерством, это будет позором для него. Это только навредит ему. Семья Луиса пострадает из-за этого. Это плохо, что он до сих пор не получает крупных поединков. Но почему? Потому что никто не хочет с ним драться. Если он возьмется за старое, это станет эгоистическим решением, которое оттолкнет от него всех фанатов", - приводит слова Уайлдера WBN.

Ранее Ортис заявил, что Уайлдер станет "безработным" чемпионом после боя с ним.