Дом Старриджа обокрали: грабители украли собаку

Новости спорта: Неизвестные разбили дверь в дом Старриджа, чтобы проникнуть в помещение.

Нападающий Дэниел Старридж заявил, что стал жертвой ограбления. Заднюю дверь в доме футболиста в Лос-Анджелесе разбили и проникли внутрь.

Самое ценное, что унесли грабители - это собака футболиста. Также преступникам удалось вынести четыре сумки с верхнего этажа. Старридж рассказал о случившемся в Instagram и попросил помочь вернуть собаку, за что готов заплатить любые деньги.

"Слушайте, кто-то пробрался в мой дом в Лос-Анджелесе и украл мою собаку. Если кто-то знает, кто это мог быть, я вам заплачу любые деньги, я серьезно.

Я хочу знать, кто меня ограбил. Я хочу знать, что произошло. Я хочу знать, почему кто-то взял мою собаку. Я хочу знать, почему они взяли сумки с верхнего этажа. Я хочу знать, что, черт возьми, происходит. Как можно ворваться в чей-то дом в Лос-Анджелесе и забрать собаку? Вы сумасшедшие? Вы проникаете в дом и забираете собаку?

Кто-нибудь, пожалуйста, найдите мою собаку, я заплачу любые деньги, правда", - сказал Старридж.

Напомним, что нынешним летом Старридж покинул Ливерпуль по окончании контракта с клубом.

Ранее сообщалось, как трогательно Старридж попрощался с "красными".