Дом Старриджа обокрали: грабители украли собаку

Нападающий Дэниел Старридж заявил, что стал жертвой ограбления. Заднюю дверь в доме футболиста в Лос-Анджелесе разбили и проникли внутрь.
Самое ценное, что унесли грабители - это собака футболиста. Также преступникам удалось вынести четыре сумки с верхнего этажа. Старридж рассказал о случившемся в Instagram и попросил помочь вернуть собаку, за что готов заплатить любые деньги.
"Слушайте, кто-то пробрался в мой дом в Лос-Анджелесе и украл мою собаку. Если кто-то знает, кто это мог быть, я вам заплачу любые деньги, я серьезно.
Я хочу знать, кто меня ограбил. Я хочу знать, что произошло. Я хочу знать, почему кто-то взял мою собаку. Я хочу знать, почему они взяли сумки с верхнего этажа. Я хочу знать, что, черт возьми, происходит. Как можно ворваться в чей-то дом в Лос-Анджелесе и забрать собаку? Вы сумасшедшие? Вы проникаете в дом и забираете собаку?
Кто-нибудь, пожалуйста, найдите мою собаку, я заплачу любые деньги, правда", - сказал Старридж.
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Напомним, что нынешним летом Старридж покинул Ливерпуль по окончании контракта с клубом.
Ранее сообщалось, как трогательно Старридж попрощался с "красными".