Фьюри оценил перспективы Руиса в хэвивейте

Новости спорта: Британец также раскритиковал Энтони Джошуа и Диллиана Уайта.

Непобедимый экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри резко высказался об обладателе титулов WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руисе, обозвав его несколькими оскорбительными словами.

"Он будет отхватывать во всех возможных позах, он просто мелкий толстый дро**н. Энди, если ты хочешь изрядно отхватить по лицу, то ты это получишь. Меня мало беспокоят такие жирдяи, как ты.

Я ударю его по корпусу и заставлю блевать зефиром на протяжении месяца. Меня не беспокоит вообще никто из них. Руис, Джошуа, Уайт – все они бомжи", – приводит слова Фьюри The Sun.