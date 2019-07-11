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Фьюри оценил перспективы Руиса в хэвивейте

Фьюри оценил перспективы Руиса в хэвивейте
09:23 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Британец также раскритиковал Энтони Джошуа и Диллиана Уайта.

Непобедимый экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри резко высказался об обладателе титулов WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руисе, обозвав его несколькими оскорбительными словами.

"Он будет отхватывать во всех возможных позах, он просто мелкий толстый дро**н. Энди, если ты хочешь изрядно отхватить по лицу, то ты это получишь. Меня мало беспокоят такие жирдяи, как ты.

Я ударю его по корпусу и заставлю блевать зефиром на протяжении месяца. Меня не беспокоит вообще никто из них. Руис, Джошуа, Уайт – все они бомжи", – приводит слова Фьюри The Sun.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса, Энди Руис.
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