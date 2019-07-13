Ривас: Чтобы победить Руиса, необходимо держать дистанцию

Новости спорта: Оскар Ривас дал несколько советов, как победить Энди Руиса, вспомнив бой за 2008 год.

Колумбийский супертяж Оскар Ривас (26-0, 18 КО) в интервью Sky Sports рассказал, как победить чемпиона мира по версиям WBA/WBO/IBF/IBO Энди Руиса (33-1, 22 КО), которому нанес единственное поражение в карьере еще в 2008 году.

«Это был очень сложный бой. Я тогда победил благодаря скорости и опыту выступлений в любителях. Тот поединок стал моим билетом на Олимпийские игры, возможностью драться с лучшими супертяжеловесами в мире. Было непросто, ведь Руис - выше, чем я. У него действительно быстрые руки. С ним сложно боксировать.

Я горжусь, что смог его победить. Тем более против него я решил боксировать в непривычной стойке. Я видел, что Руис бьет всех соперников, поэтому выбрал новую стратегию – сделать ставку на левую руку. Чтобы победить Руиса, необходимо держать дистанцию, ведь он выбрасывает много ударов. Надо активно двигаться, не стоять перед ним в статическом положении».

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Американец выйдет в ринг против против колумбийца Оскара Риваса. Бой состоится 20 июля на O2 Arena в Лондоне.