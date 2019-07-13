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Мурата вернул себе титул WBA, побив Бранта

Мурата вернул себе титул WBA, побив Бранта
11:34 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта: Американец с ходу повел бой без разведки.

В ночь с 12 на 13 июля на арене ЕDION Arena Osaka, расположенной в японской Осаке, 33-летний японец Риото Мурата победил 28-летнего американца Роба Бранта, завоевав титул регулярного чемпиона WBA в среднем дивизионе.

Американский боксер активнее начал поединок, сразу же начав давить Риото комбинациями из четырех и пяти удар. Японец пытался навязать размен и сократить дистанцию.

Во втором раунде Брант также бил многоударными сериями на отходе, а Мурата преследовал противника. Однако в середине раунда Риото перехватил атаку Роба и, откинув его к канатам, а затем отправив на канвас. Рефери отсчитал нокдаун, однако американец смог продолжить поединок. Тем не менее, в конце второй трехминутки после короткого крюка справа Роб пошатнулся к канатам, потеряв равновесие, после чего рефери внезапно остановил бой.

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Таким образом, Риото Мурата победил техническим нокаутом в во втором раунде.

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