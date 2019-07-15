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Редкач ведет переговоры о бое с Бронером

Редкач ведет переговоры о бое с Бронером
12:01 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Украинец может встретиться с экс-чемпионом мира в четырех категориях уже осенью.

Почти месяц назад Иван Редкач в интервью iSport.ua намекнул, что следующий бой проведет против экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях Эдриэна Бронера, а теперь появилась информация о начале этих переговоров.

Сейчас об этом сообщает авторитетный инсайдер Майк Коппинджер. По его информации, поединок должен состояться уже этой осенью.

"Источники рассказали, что поединок Эдриэна Бронера против Ивана Редкача находится в разработке на осень. Бронер снова хочет вернуться на ринг, в этот раз после поражения от Мэнни Пакьяо, в бою с которым он не выглядел конкурентно", - пишет Коппинджер.

Напомним, что в последнем на данный момент поединке, состоявшемся 1 июня, Иван Редкач одержал самую громкую свою победу, нокаутировав в шестом раунде экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Девона Александра, который до этого ни разу не проигрывал досрочно.

Последний раз 36-летний Бронер выходил на ринг против Мэнни Пакьяо в январе.

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Бокс, Иван Редкач, Эдриэн Бронер, Новости бокса.
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