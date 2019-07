Редкач ведет переговоры о бое с Бронером

Почти месяц назад Иван Редкач в интервью iSport.ua намекнул, что следующий бой проведет против экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях Эдриэна Бронера, а теперь появилась информация о начале этих переговоров.

Сейчас об этом сообщает авторитетный инсайдер Майк Коппинджер. По его информации, поединок должен состояться уже этой осенью.

"Источники рассказали, что поединок Эдриэна Бронера против Ивана Редкача находится в разработке на осень. Бронер снова хочет вернуться на ринг, в этот раз после поражения от Мэнни Пакьяо, в бою с которым он не выглядел конкурентно", - пишет Коппинджер.

Sources tell @TheAthleticBOX a fight between Adrien Broner and Ivan Redkach is in the works for the fall. Broner will once again be looking to rebound, this time following a defeat to Manny Pacquiao where he wasn’t remotely competitive