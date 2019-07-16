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Турман перед боем с Пакьяо: Я всегда хотел стать легендой бокса

Турман перед боем с Пакьяо: Я всегда хотел стать легендой бокса
06:50 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Американский боксер настроен на победу в бою с Мэнни Пакьяо.

Чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе американец Кит Турман в преддверии боя с Мэнни Пакьяо заявил, что в этом поединке намерен утвердить себя в качестве легенды бокса.

«Мне интересно, являюсь ли я легендарным бойцом, который может побить такого же непобедимого представителя полусреднего дивизиона, как и сам. Хочу узнать, действительно ли у моей несокрушимости есть причина. Хочу выяснить, на самом деле ли меня сложно побить. И лучше всех на эти вопросы ответит легендарный Мэнни Пакьяо.

Я всегда хотел стать легендой бокса. Я уже говорил, что для этого есть два пути: либо побить легенду, либо на протяжении карьеры создать собственное наследие. У меня сейчас есть возможность сделать это, победив Мэнни Пакьяо», - сказал Турман.

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Напомним, бой Турмана и Пакьяо состоится 20 июля в Лас-Вегасе.

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