Легендарного боксера насмерть сбил автомобиль

Бывший чемпион мира по боксу Пернелл Уитакер по прозвищу "Сладкий горошек" трагически погиб в ДТП, которое произошло в городе Норфолк в штате Вирджиния (США).

Об этом сообщает World Boxing News.

Чрезвычайное происшествие произошло на перекрестке. Уитакер был сбит автомобилем, водитель которого остался на месте происшествия и дал показания полиции.

«Когда офицеры полиции прибыли на место происшествия, они обнаружили мужчину без признаков жизни, сбитого транспортным средством. Жертва погибла на месте от полученных травм. Водителя автомобиля допрашивают на месте», — передает слова пресс-секретаря Департамента полиции Вирджинии-Бич издание The Guardian.

I'm deeply saddened by the loss of this great champion, who gave a tremendous amount of joy to those who watched him. #PernellWhitaker pic.twitter.com/IZv3IQOo2f

55-летний Уитакер становился чемпионом мира в легком, первом полусреднем, полусреднем и первом среднем весах.

"Sweet Pea" kept a smile on everyone's face,in and out of the ring. We had some fun times together. Gone to soon.R.I.P. my Friend. pic.twitter.com/HWaWhNpRBH R.I.P. #PernellWhitaker

— MC HAMMER (@MCHammer) 15 июля 2019 г.