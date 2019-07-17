Гвоздик осенью может провести объединительный бой с российским чемпионом мира

Новости спорта: Александр Гвоздик ближайшей осенью может провести объединительный поединок.

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик осенью может провести объединительный поединок с обладателем титула IBF в дивизионе Артуром Беретбиевым.

По неофициальной информации, исходивший от сотрудника компании Top Rank, которая является промоутером обоих боксеров, бой должен состоится осенью в одном из шоу Top Rank и будет транслироваться телеканалом ESPN.

Правда, пока официального подтверждения данной информации нет. Из лагеря Бетербиева исходят противоречивые сведения: представитель чемпиона IBF подтвердил, что переговоры ведутся, а сам Бетербиев чуть ранее сообщил, что они делали предложения об объединительных боях Гвоздику и чемпиону WBO Сергею Ковалеву, но оба они ответили отказом