Экс-тренер Кличко назвал лучших супертяжей современности

Новости спорта: Джеймс Али Башир назвал лучших супертяжей современности.

Экс-тренер Владимира Кличко и Александра Усика Джеймс Али Башир считает, что в данный момент лучшими представителями супертяжелого веса являются Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер. Энтони Джошуа не попал в этот список из-за своего поражения Энди Руису.

Али Башир предположил, почему британец не смог одержать победу над мексиканцем.

"Лучшие супертяжи - это Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри. Джошуа? Его среди них нет. Джошуа нужно побороться, чтобы вернуть себе позиции. Поражение Руису поставило его в плохое положение и отбросило назад.

Что случилось в том бою знает только Всевышний. Но когда он выходил из раздевалки, я не видел в его глазах взгляд, желающего победить и защитить свои титулы. И я не знаю, что было не так.

Это может быть психологическая проблема. Никто не знает. Возможно у него случился психологический сбой. Это был его первый бой за пределами Британии, что могло сыграть свою роль. Возможно, сказалось давление. С бойцом в тренировочном лагере может случиться много всяких вещей. За 15 лет в боксе я видел многое. Боксер может быть и готов, но достаточно кому-то зайти в раздевалку и что-то сказать и это может все перечеркнуть. Может произойти все", - сказал Али Башир в интервью Ringpolska.