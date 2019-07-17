Диллиан Уайт в детстве за деньги избивал хулиганов

Новости спорта: Диллиан Уайт заявил, что всегда был бойцом.

Британский боксер Диллиан Уайт рассказал о своем детстве. По словам супертяжеловеса, он жил в опасном районе.

"Я всегда был бойцом. Понимаете, я боролся не за что-то, а для того, чтобы просто выжить. Я - настоящий боец по натуре, и мне это нравится. Чем бы я занимался, если бы не бокс? Пришлось ходить бы на работу, - с 9 утра до 5 вечера.

В детстве мои ровесники платили мне, чтобы я дрался с хулиганами и защищал их. Да, такое было. Я жил в опасном районе, в школе и рядом с моим домом такое происходило постоянно. Бывало, мне за это давали еду. Ну или платили деньги. Помню, самый большой гонорар был 2 фунта стерлингов. Но в те годы это были большие деньги. Как тратил? Покупал конфеты", - приводит слова Уайта Mirror.

Напомним, в следующем поединке, который пройдет 20 июля в Лондоне, Уайт встретится с Оскаром Ривасом.