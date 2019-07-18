Американский боксер Хэйни готов сеять хаос в весе Ломаченко

Новости спорта: Девин Хэйни может получить шанс встретиться в ринге с Василием Ломаченко.

Американский боксер Дэвид Хэйни рассказал, когда состоится его следующий поединок в легком весе.

"Я уже начал тренировочный лагерь, чтобы подготовиться к следующему бою. Думаю, это будет встреча за право стать претендентом по линии WBC. Соперником должен стать Заур Абдулаев из России. Наша команда уверена, что поединок состоится в сентябре, но официальной даты еще нет.

Да, WBC санкционировал это все, чтобы определить обязательного претендента для встречи с победелителем боя Ломаченко - Кэмпбелл. Я верю, что моя возможность сразиться за титул чемпиона мира не за горами. У меня был перерыв, но теперь я заряжен и готов сеять хаос в легком дивизионе", - приводит слова Хэйни worldboxingnews.net.