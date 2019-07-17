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Мейвезер не намерен давать реванш Пакьяо

Мейвезер не намерен давать реванш Пакьяо
19:51 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Непобежденный американец не планирует возвращаться в бокс.

Генеральный директор Mayweather Promotions Леонард Эллерби высказался о возможном реванше непобежденного экс-боксера Флойда Мейвезера и регулярного чемпиона по версии WBA Мэнни Пакьяо.

Известный функционер ясно дал понять, что Флойд не планирует возвращаться в профессиональный бокс.

"Флойд абсолютно счастлив теперешним состоянием его дел. Он сейчас проживает лучшую часть своей жизни. Он путешествует, проводит время с детьми и близкими ему людьми.

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На данный момент, Флойд наслаждается теми вещами, до которых у него не доходили руки в прошлом, поскольку все его время с 5-ти лет он думал и жил боксом. Он многое открывает для себя и по-настоящему этим наслаждается.

Флойд не заинтересован в поединке с Пакьяо. Он боксировал большую часть своей жизни и больше не горит этим. Он отдал спорту все", – приводит слова Эллербе BoxingScene.

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Бокс, Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо, Новости бокса.
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