Мейвезер не намерен давать реванш Пакьяо

Новости спорта: Непобежденный американец не планирует возвращаться в бокс.

Генеральный директор Mayweather Promotions Леонард Эллерби высказался о возможном реванше непобежденного экс-боксера Флойда Мейвезера и регулярного чемпиона по версии WBA Мэнни Пакьяо.

Известный функционер ясно дал понять, что Флойд не планирует возвращаться в профессиональный бокс.

"Флойд абсолютно счастлив теперешним состоянием его дел. Он сейчас проживает лучшую часть своей жизни. Он путешествует, проводит время с детьми и близкими ему людьми.

На данный момент, Флойд наслаждается теми вещами, до которых у него не доходили руки в прошлом, поскольку все его время с 5-ти лет он думал и жил боксом. Он многое открывает для себя и по-настоящему этим наслаждается.

Флойд не заинтересован в поединке с Пакьяо. Он боксировал большую часть своей жизни и больше не горит этим. Он отдал спорту все", – приводит слова Эллербе BoxingScene.