Сауль Альварес отложил свой следующий бой

Новости спорта: Канело также назвал причину принятия такого решения.

Чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF в среднем весе Сауль Альварес официально заявил, что он и его промоутерская компания Golden Boy приняли решение отложить дату следующего поединка, который планировался на сентябрь.

Мексиканец сообщил, что он хочет найти самого лучшего и именитого соперника из всех доступных.

"Как мексиканец, я несу ответственность и честь представлять свою страну в мае и сентябре. Это месяца, в которые я всегда провожу свои бои.

Однако, как чемпион мира в нескольких весовых категориях, я также несу ответственность за проведение самых захватывающих и конкурентоспособных боев из всех возможных.

Именно поэтому промоутерская компания Golden Boy и моя команда решили отложить дату, чтобы организовать лучший бой с лучшим соперником для моих поклонников", - приводит слова Альвареса Boxing Scene.