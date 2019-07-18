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Сауль Альварес отложил свой следующий бой

Сауль Альварес отложил свой следующий бой
02:55 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Канело также назвал причину принятия такого решения.

Чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF в среднем весе Сауль Альварес официально заявил, что он и его промоутерская компания Golden Boy приняли решение отложить дату следующего поединка, который планировался на сентябрь.

Мексиканец сообщил, что он хочет найти самого лучшего и именитого соперника из всех доступных.

"Как мексиканец, я несу ответственность и честь представлять свою страну в мае и сентябре. Это месяца, в которые я всегда провожу свои бои.

Сауль Альварес может потерять титул IBF

Однако, как чемпион мира в нескольких весовых категориях, я также несу ответственность за проведение самых захватывающих и конкурентоспособных боев из всех возможных.

Именно поэтому промоутерская компания Golden Boy и моя команда решили отложить дату, чтобы организовать лучший бой с лучшим соперником для моих поклонников", - приводит слова Альвареса Boxing Scene.

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Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса.
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