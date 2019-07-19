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Джеймс Али Башир: Усик наведет шуму в хевивейте

Джеймс Али Башир: Усик наведет шуму в хевивейте
00:30 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: k2ukraine

Новости спорта: Джеймс Али Башир прокомментировал перспективы Александра Усика в хевивейте.

Американский наставник Джеймс Али Башир, работавший в свое время в команде легендарного украинского боксера Владимира Кличко и тренировавший абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика, оценил перспективы последнего в супертяжелом весе.

По словам Башира, Усик будет доминирующей силой в новом дивизионе. «Раньше я заявлял, что считаю Джошуа фаворитом в бою с Усиком из-за его размеров, молодости, атлетизма. Однако я также говорил, что Усик наведет шуму в хэвивейте. Я не изменил свое мнение. Он одолеет всех этих супертяжей, потому что он, повторюсь, является особенным боксером, особенным спортсменом, - отметил Башир. - Уайлдер?

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У Александра не будет проблем. Когда ты обладаешь такими умениями, как у Александра Усика, небеса - не предел. Александра Усика и Майкла Хантера нужно серьезно рассматривать в супертяжелом дивизионе. Будет очень сложно победить этих парней. Александр Усик, как я говорил, это особенный спортсмен. Он может победить любого».

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Бокс, Башир, Новости бокса, Александр Усик.
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