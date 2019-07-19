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Эррол Спенс и Шон Портер проведут объединительный бой

Эррол Спенс и Шон Портер проведут объединительный бой
05:55 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Бой пройдет 28 сентября в Staples Center в Лос-Анджелесе и будет показан на PPV-платформе канала FOX.

Обладатель титула IBF в полусреднем дивизионе Эррол Спенс в объединительном бою сойдется с чемпионом WBC Шоном Портером, информирует инсайдер Лэнс Пугмир.

Поединок состоится 28 сентября на Staples Center в Лос-Анджелесе, а официальный анонс должен пройти в рамках воскресного матча Кит Турман - Мэнни Пакьяо.

Отметим, что Эррол за 25 поединков еще не допустил ни одного поражения и ничьи, а в активе Портера 30 побед, два поражения и одна ничья.

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В андеркарде данного боя состоится матч за пояс WBC во втором среднем весе между чемпионом Энтони Дирреллом (33-1-1) и претендентом Давидом Бенавидесом (21-0).

Отметим, что Спенс находится в списке лучших боксеров P4P по версии The Ring.

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Бокс, Новости бокса, Шон Портер, Эррол Спенс, Эррол Спенс - Шон Портер.
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