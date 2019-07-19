Теофимо Лопес: Я боксер главных боев вечера и это не изменится

Новости спорта: Американский проспект Теофимо Лопес рассказал о своем неповторимом стиле.

Американский легковес Теофимо Лопес прокомментировал свой стиль поведения в ринге и за пределами, а также поделился мнением о грядущем бое с японцем Масайоши Накатани, который состоится 19 июля в Калифорнии.

«Я умею устраивать яркие перфомансы в ринге. Я уважаю Накатани, потому что он также непобедим, как и я. Но никто не сможет стоять на моем пути.

Перед каждым боем я говорю, что выхожу на ринг устраивать шоу. Я боксер главных поединков вечера и это не изменится. Когда люди смотрят мои бои, они убирают телефоны, потому что не хотят пропустить ничего.

Все мои выходки после боев — сальто, празднования в стиле Fortnite. Все это я делаю, потому что хочу развлекать. Я хочу, чтобы люди запомнили мое имя. Я не только боец, но еще и шоумен. Это то, чего не хватает нынешнему боксу. Я уникальный человек в мире бокса», - сказал Лопес.