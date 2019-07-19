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Менеджер Деревянченко рассказал о ближайших планах боксера

Менеджер Деревянченко рассказал о ближайших планах боксера
01:21 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Кит Конноли прокомментировал ближайшие планы Сергея Деревянченко.

Кит Конноли, представляющий интересы обязательного претендента на титул IBF Сергея Деревянченко, рассказал о возможном развитии ситуации с титульным боем украинца.

По словам менеджера, следующий бой украинец может провести в сентябре.

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«Жаль, что Сергей не встретится с Канело в сентябре в поединке за пояс IBF, но это не стало для меня сюрпризом. Они так и не вышли на связь с нами, поэтому я знал, что у них никогда не было желания проводить этот бой, - заявил Конноли. - Радует, что сразу за нами в рейтинге IBF идет Геннадий Головкин. Так что, если Сергей встретится с ним в сентябре в бою за титул IBF, это тоже будет грандиозное событие, которое позволит Сергею стать звездой бокса. Если Головкин откажется от шанса боксировать за титул IBF, ничего страшного, мы встретимся с боксером, занимающим следующее место в рейтинге».

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Бокс, Новости бокса, Сергей Деревянченко.
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