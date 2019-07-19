Турман сделал ставку на свою победу над Пакьяо в первом раунде

Новости спорта: Кит Турман не намерен долго раскачиваться в поединке с Мэнни Пакьяо.

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA Кит Турман поставил деньги на свою победу в бою с Мэнни Пакьяо, причем в первом раунде. А поэтому американец намерен активно действовать с самого начала поединка.

"Я поставил деньги на свою победу в первом раунде, поэтому начну атаковать сразу после гонга. Поскольку за досрочную победу в боксе бонусов не дают, я решил сделать это сам, дополнительно себя мотивируя. Ставки - это интересно, но я не стану рекомендовать боксерам ставить на свои бои. Однако, пусть моя победа в первом раунде не будет для вас удивлением", - цитирует Кита Турмана BoxingScene.

Напомним, бой Турмана с Мэнни Пакьяо состоится 20 июля.