Гвоздик рассказал, как остановит Бетербиева

Новости спорта: Украинский боксер Александр Гвоздик высказался о своем следующем сопернике.

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик высказался о предстоящем объединительном бое с обладателем пояса IBF Артуром Бетербиевым.

Украинский боксер заявил, что сейчас он и его команда проводят активную работу, связанную с изучением российского спортсмена.

"Мы движемся вперед, наконец-то все произошло, теперь только нужно готовиться и побеждать. Бетербиев - боксер силового плана, жесткий панчер. Мы будем искать ключи под его ошибки. Я его не изучал, но смотрел бои с его участием. Мы встретимся сейчас с тренером и выберем правильную стратегию с ним.

Разговор с Бетербиевым ведется уже около недели, какие-то наброски с тренером Роучем насчет боя уже обсудили. Подготовка будет проходить в США, в конце месяца я отправляюсь туда. Тренировочный лагерь не будет кардинально отличаться от прошлых, будут лишь конкретные изменения с учетом соперника", – рассказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу Большой Куш.

Отметим, что бой Гвоздик - Бетербиев предположительно должен состояться 18 октября в США.