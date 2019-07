Уайт - Ривас: битва взглядов (Видео)

Вчера, 18 июля, британский супертяжеловес Диллиан Уайт встретился в битве взглядов со своим соперником колумбийцем Оскаром Ривасом. Бой этих боксеров пройдет 20 июля в Лондоне (Великобритания) за временное чемпионство WBC.

Во время каноничной дуэли Уайт сблизился со своим оппонентом нос в нос и не спускал свой взгляд с Риваса. Британец, даже после окончания битвы взглядов, продолжал пристально смотреть на колумбийца, тогда как тот уже повернулся лицом к прессе.

The face off of the hats #WhyteRivas pic.twitter.com/jbXJmD8exy