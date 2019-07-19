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Уайт - Ривас: битва взглядов (Видео)

Уайт - Ривас: битва взглядов (Видео)
11:21 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Диллиан Уайт и Оскар Ривас провели битву взглядов.

Вчера, 18 июля, британский супертяжеловес Диллиан Уайт встретился в битве взглядов со своим соперником колумбийцем Оскаром Ривасом. Бой этих боксеров пройдет 20 июля в Лондоне (Великобритания) за временное чемпионство WBC.

Во время каноничной дуэли Уайт сблизился со своим оппонентом нос в нос и не спускал свой взгляд с Риваса. Британец, даже после окончания битвы взглядов, продолжал пристально смотреть на колумбийца, тогда как тот уже повернулся лицом к прессе.

Напомним, ранее Диллиан Уайт заявил, что считает себя аутсайдером в бою с Ривасом.

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Бокс, Новости бокса, Диллиан Уайт.
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