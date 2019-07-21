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Британский боксер: Ярд может отправить Ковалева в нокаут

Британский боксер: Ярд может отправить Ковалева в нокаут
05:30 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Линдон Артур прокомментировал бой Энтони Ярд - Сергей Ковалев.

Британский боксёр Линдон Артур поделился ожиданиями от предстоящего поединка соотечественника Энтони Ярда с россиянином Сергеем Ковалёвым. Бой состоится 24 августа в Челябинске. Ярд ещё ни разу не проигрывал, он одержал 18 побед и 17 боёв завершил нокаутами.

"Ярд — очень мощный ударник, он может отправить Ковалёва в нокаут. Но пока что мы ещё ждём, когда Ярд поднимется на столь высокий уровень.

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Я думаю, что у Ярда хорошие шансы на победу. Но речь здесь не только о Ковалёве. Нужно понимать, что Энтони будет боксировать в России, а не дома, где он находится в комфортной обстановке. Ковалёв очень хорош, вопрос в том, что в нём осталось от себя прежнего. Читал комментарии, что у Ярда нет шансов, но это не так", — приводит слова Артура BoxingScene.

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Бокс, Новости бокса, Сергей Ковалев, Энтони Ярд, Энтони Ярд - Сергей Ковалев.
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