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Теофимо Лопес - Масаоси Накатани: боксеры сделали вес (Видео)

Теофимо Лопес - Масаоси Накатани: боксеры сделали вес (Видео)
15:21 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Теофимо Лопес и Масаоси Накатани сделали вес.

В ночь на 20 июля (время киевское) в Оксон-Хилл (штат Мэриленд, США) состоится турнир по профессиональному боксу. В программе значится и поединок в лёгком весе между Теофимо Лопесом (13-0, 11 КО) и Масаоси Накатани (18-0, 12 КО). Его победитель станет официальным претендентом на пояс чемпиона мира по версии IBF.

В преддверии противостояния спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания, показав по её итогам одинаковый вес — 60,9 кг.

Ожидается, что победитель боя Лопес — Накатани в следующем поединке встретится с обладателем пояса IBF Ричардом Комми.

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Теофимо Лопес минувший раз появлялся на ринге в апреле 2019 года, когда победил Эдиса Татли. Накатани в предыдущем бою победил соотечественника Хурикану Фута.

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