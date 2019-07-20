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"У него слишком короткие руки": Турман собирается нокаутировать Пакьяо

"У него слишком короткие руки": Турман собирается нокаутировать Пакьяо
16:01 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе Кит Турман поделился ожиданиями от противостояния с чемпионом мира по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо.

«Жду этого боя. Жду того момента, когда судья поднимет мою руку. Это то, к чему я шёл всю карьеру. Мэнни ничего не сможет поделать, у него слишком короткие руки. Он получит своё. Ударю сенатора по лицу, и это будет чувствительно. Собираюсь нокаутировать его, ведь у меня есть мощь», — приводит слова Турмана Boxingtalk.

Напомним, Мэнни, кроме бокса, занимается политической карьерой и является сенатором на Филиппинах.

Турман сделал ставку на свою победу над Пакьяо в первом раунде

Встреча Мэнни Пакьяо и Кита Турмана состоится 20 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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