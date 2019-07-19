Усик может провести бой в андеркарте поединка Головкина

Новости спорта: Экс-абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик может провести бой 14 сентября, заявляет его промоутер Эдди Хирн.

Стриминговая платформа DAZN собиралась устроить вечер бокса с Канело Альваресом в этот день, но мексиканскому боксеру не смогли найти равного противника.

Возможно, 14 сентября будет биться Геннадий Головкин, который проведет бой либо с Хайме Мунгией, либо с украинцем Сергеем Деревянченко за титул IBF.

Британский промоутер собирается провести два поединка в андеркарте главного поединка:

"Мне хотелось бы поработать с Геннадием на эту дату. Наверное, с Александром Усиком и Девином Хэйни, ведь это будет больше событие", - приводит слова Хирна Boxing Social.

Таким образом, дебют Усика может пройти 14 сентября. Его соперником станет, вероятнее всего, камерунец Карлос Такам, а Хэйни будет биться с россиянином Зауром Абдуллаевым за статус претендента на пояс WBC в легком весе.