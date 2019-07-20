Дебют Гассиева в хевивейте откладывается

Новости спорта: Дебют россиянина Мурата Гассиева в супертяжелом весе откладывается.

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Мурат Гассиев (26-1, 19 КО) 27 июля должен был провести первый бой в супертяжелой весовой категории.

Однако, в преддверии поединка с Джоем Дайвеко россиянин получил травму плеча из-за которой эта встреча не состоится.

Последний бой Гассиев провел в июле 2018 года, когда в финале WBSS уступил Александру Усику. Тогда россиянин получил травму плеча и долгое время восстанавливался.

На данный момент не сообщают, у Гассиева рецидив старой травмы или новое повреждение.

Напомним, что ранее Александр Усик из-за травмы также не смог дебютировать в супертяжелом весе.