Дебют Гассиева в хевивейте откладывается

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Мурат Гассиев (26-1, 19 КО) 27 июля должен был провести первый бой в супертяжелой весовой категории.
Однако, в преддверии поединка с Джоем Дайвеко россиянин получил травму плеча из-за которой эта встреча не состоится.
Последний бой Гассиев провел в июле 2018 года, когда в финале WBSS уступил Александру Усику. Тогда россиянин получил травму плеча и долгое время восстанавливался.
На данный момент не сообщают, у Гассиева рецидив старой травмы или новое повреждение.
Напомним, что ранее Александр Усик из-за травмы также не смог дебютировать в супертяжелом весе.