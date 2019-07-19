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Бетербиев рассказал, как сломал нос Гвоздику

Бетербиев рассказал, как сломал нос Гвоздику
21:32 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Новости спорта: Александр Гвоздик и Артур Бетербиев проведут объединительный бой в полутяжелом весе.

Украинских болельщиков бокса ждет большое событие – объединительный бой чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Александра Гвоздика (17-0, 14 КО) против обладателя пояса IBF Артура Бетербиева (14-0, 14 КО).

Оба боксера непобедимы на профессиональном уровне и имеют насыщенную любительскую карьеру. Украинец становился чемпионом Универсиады и призером Олимпийских игр, тогда как россиянин – двукратный чемпион Европы и чемпион мира среди любителей, сообщает Xsport.

Именно во время любительской карьеры Бетербиев и Гвоздик уже встречались ранее и относительно недавно россиянин вспоминал тот бой:

Бетербиев оценил боксерские способности Гвоздика

«Мы в любителях встречались с украинскими боксерами, которые сейчас чемпионы. С Гвоздиком я боксировал где-то на турнире. Досрочно я выиграл этот бой, не помню уже, что было в деталях. По-моему, я ему нос сломал, точно не помню. Они после второго раунда отказались боксировать».
К сожалению, видео поединка Бетербиева и Гвоздика нет, но тот бой состоялся более десяти лет назад. 15 апреля 2009 года украинец и россиянин встречались в предварительном раунде турнира Ahmet Comert Memorial в Стамбуле, Турция и бой действительно завершился победой Бетербиева техническим нокаутом. Впоследствии россиянин выиграл турнир.

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