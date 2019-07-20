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Нонито Донэр может отказаться от финала WBSS

Нонито Донэр может отказаться от финала WBSS
03:00 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта: Нонито Донэр может объявить о своем отказе от дальнейшего участия в турнире Всемирной боксерской суперсерии.

Чемпион WBA в легчайшем весе Нонито Донэр может объявить о своем отказе от дальнейшего участия в турнире Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), если организаторы в ближайшее время не определятся с датой его финального боя против чемпиона IBF Наои Иноуэ.

Как сообщил промоутер Ричард Шефер, Донэр, которому осенью исполнится 37 лет, считает, что не имеет возможности делать такие длительные паузы между боями: полуфинал состоялся еще в апреле, а насчет финала до сих пор нет никакой ясности, и он в самом лучшем случае пройдет в октябре-ноябре.

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Напомним, что организатор WBSS Калле Зауэрланд в одном из недавних интервью упоминал, что они еще не определились с местом проведения боя между Донэром и Иноуэ. «Финальный бой будет великолепен, а в Азии к нему проявляют особый интерес. Финал скорее всего состоится в Лондоне, Токио или Макао — сейчас фаворитами являются эти города», — сказал Зауэрланд.

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Бокс, Нонито Донэр, Новости бокса, WBSS.
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