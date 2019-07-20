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Эдди Хирн: Ломаченко - настоящий гений

Эдди Хирн: Ломаченко - настоящий гений
02:05 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Эдди Хирн считает, что у Люка Кэмпбелла есть шансы на победу в бою с Василием.

Известный промоутер Эдди Хирн поделился ожиданиями от поединка между чемпионом WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.

"Я рад, что мы привезем первого номера рейтинга Р4Р Ломаченко в Англию. Думаю, фанаты будут довольны. Мы думаем, что у Люка есть неплохие шансы на победу. Нет сомнений, что Ломаченко - настоящий гений, а Кэмпбелл - андердог этой встречи. Но я считаю, что опыт, стиль и работа с опытными тренерами помогут Люку огорчить Ломаченко.

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Вряд ли я бы договаривался о поединке в Британии, если бы думал, что у Кэмпбелла нет шансов. Знаете, Люк мог заработать больше денег в США за эту встречу, но он верит в свой успех. Я рад, что мы уладили практически все моменты. Думаю, что уже скоро состоится анонс этого боя", - приводит слова Хирна SecondsOut.

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