Усик рассказал о роли Анатолия Ломаченко в подготовке к боям

Новости спорта: Александр Усик рассказал о работе с Анатолием Ломаченко.

Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик объяснил, почему работа с Анатолием Ломаченко перед боем с Муратом Гассиевым была в секрете, а также признался, что тренер отказался брать гонорар за тот поединок.

"Да, он такой человек. Его деньги абсолютно не интересуют. Как он мне сказал недавно, для счастья много и не надо.

Почему скрывали, что он главный тренер? Это была одна из стратегий. Не то, чтобы стратегий, это было просто желание Анатолия Николаевича и всех нас, кто был в лагере. Зачем об этом разговаривать, кричать или говорить. Классно, когда неизвестность.

Анатолий Николаевич всегда присутствует в моих подготовках. Даже если он в Америке, а я в Украине. У нас практически всегда одно направление. Анатолий Николаевич говорит, какие моменты мне делать", - сказал Усик в интервью своему YouTube-каналу.