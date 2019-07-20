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Диллиан Уайт - Оскар Ривас: результаты взвешивания (Видео)

Диллиан Уайт - Оскар Ривас: результаты взвешивания (Видео)
07:37 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта: Результаты взвешивания Уайт - Ривас, Аллен - Прайс, Чисора - Шпилька.

Участники шоу компании Matchroom в Лондоне, главными событиями которого станут три боя супертяжеловесов, сегодня прошли официальную церемонию взвешивания (которая в случае супертяжелого веса носит чисто формальный характер).

Вес Диллиана Уайта составил 117,5 кг — одно из самых больших значений в его карьере. Весы под его соперником Оскаром Ривасом показали 108,5 кг.

Дэвид Аллен подошел к завтрашнему бою с самым маленьким весом за последние полтора года — 109,4, кг. Его соперник Дэвид Прайс показал вес в 116,6 кг.

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Вес Дерека Чисоры составил 116,6 кг, вес его соперника Артура Шпильки — 110,2 кг.

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