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Тибау: Нурмагомедов признал, что, возможно, я его победил

Тибау: Нурмагомедов признал, что, возможно, я его победил
05:29 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта: Глейсон Тибау в 2012 году провел весьма близкий бой с Хабибом Нурмагомедовым.

Бразильский боец смешанных единоборств Глейсон Тибау в 2012 году дал непобежденному россиянину Хабибу Нурмагомедову самый сложный бой, который многие оценили не в пользу Хабиба.

Судьи единогласным решением объявили победителем россиянина. Вспоминая этот поединок Тибау рассказал о том, как Хабиб признал, что возможно он проиграл тот бой.

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«В бою с Хабибом я победил, — заявил Тибау в подкасте Kumite TV. — Теперь мы с ним в дружеских отношениях. Мы разговаривали. Я говорю: «Ты проиграл в нашем бою». Он отвечает: «Возможно, возможно». Бой был равный. Я не только останавливал его тейкдауны, но и сам валил Хабиба в партер. Я больше наносил ударов. Все говорят, что я победил».

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MMA, Смешанные единоборства, Новости ММА, Хабиб Нурмагомедов, Глейсон Тибау.
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