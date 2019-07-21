Тибау: Нурмагомедов признал, что, возможно, я его победил

Новости спорта: Глейсон Тибау в 2012 году провел весьма близкий бой с Хабибом Нурмагомедовым.

Бразильский боец смешанных единоборств Глейсон Тибау в 2012 году дал непобежденному россиянину Хабибу Нурмагомедову самый сложный бой, который многие оценили не в пользу Хабиба.

Судьи единогласным решением объявили победителем россиянина. Вспоминая этот поединок Тибау рассказал о том, как Хабиб признал, что возможно он проиграл тот бой.

«В бою с Хабибом я победил, — заявил Тибау в подкасте Kumite TV. — Теперь мы с ним в дружеских отношениях. Мы разговаривали. Я говорю: «Ты проиграл в нашем бою». Он отвечает: «Возможно, возможно». Бой был равный. Я не только останавливал его тейкдауны, но и сам валил Хабиба в партер. Я больше наносил ударов. Все говорят, что я победил».