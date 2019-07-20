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Пакьяо - Турман: результаты взвешивания и решающая дуэль взглядов (Видео)

Пакьяо - Турман: результаты взвешивания и решающая дуэль взглядов (Видео)
08:42 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Мэнни Пакьяо и Кит Турман сделали вес в преддверии боя.

Ранним утром 21 июля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится главный поединок турнира по профессиональному боксу, в котором встретятся чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе Кит Турман и чемпион мира по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо (61-7-2, 39 КО).

В преддверии противостояния спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам они показали одинаковый вес — 66,4 кг.

Диллиан Уайт - Оскар Ривас: результаты взвешивания (Видео)

Напомним, для обоих боксёров эта встреча станет второй в 2019 году. Мэнни Пакьяо предыдущий раз появлялся на ринге в январе и победил единогласным решением судей экс-чемпиона мира в четырёх весовых категориях Эдриена Бронера. Кит Турман также выступил в январе, с трудом справившись с Хосесито Лопесом.

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