Теофимо Лопес после победы над Накатани вызвал на бой Ломаченко

Новости спорта: Теофимо Лопес прокомментировал свою победу над Масайоси Накатани.

Сегодня ночью Теофимо Лопес одержал неубедительную победу над Масайоси Накатани. Американский легковес не скрывал своего разочарования боем:

- Судейские записки убедительные, но твой отец сказал, что это было сложный бой. Как ты сам оценишь свое выступление?

- Ужасно, ужасно. Но мы имеем то, что имеем. Он высокий. Но, начиная с этого момента, мы будем драться с боксерами моего роста, так что больше ни из-за кого не стоит переживать, больше не будет сложных соперников. Они хотели посмотреть, как я пройду дистанцию. После 12 раундов я все равно сделал сальто назад, так что я в форме.

- Как долго ты еще сможешь находиться в легком весе и как ты себя чувствуешь в нем?

- Хорошо чувствую себя, уверенно вложился в вес. Чувствую себя здорово, как чемпион. Теперь нужно сделать бой с Ричардом Комми, а затем будем драться за все четыре пояса с Ломаченко.

- Что тебе нужно исправить, чтобы стать чемпионом мира в следующем поединке?

- Я впервые дрался в главном поединке вечера бокса. Было 12 раундов. Я не горжусь тем, что было 12 раундов, но горжусь тем, что доказал – я могу это сделать, пройти дистанцию.

- Хочешь ли ты еще драться с Ломаченко?

- Определенно, конечно. Ему также предстоит бой против большого парня, посмотрим на разницу, его ждет сложный бой. Мой соперник атаковал, был непобежденным, высоко стоял в рейтинге. Я показал всем, что могу держать удар, могу выстоять 12 раундов. Мы готовы.