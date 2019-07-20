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Секундант не мог убедить Дадашева остановить бой

Секундант не мог убедить Дадашева остановить бой
22:18 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Бадди Макгирт прокомментировал ход боя Дадашев - Матиас.

Бадди Макгирт, секундант российского боксёра Максима Дадашева, рассказал о причинах, по которым он принял решение остановить бой против пуэрториканца Сабриэля Матиаса в 11-м раунде.

«Я не мог убедить его остановить бой. Но я видел, что он пропускает всё больше чистых ударов по мере того, как продолжался бой, и я спросил у себя, стоит ли оно того. Один удар может изменить жизнь этого парня, я не хотел этого допустить. Предпочёл, чтобы он злился на меня день или два, чем всю оставшуюся жизнь», — приводит слова Бадди Макгирта FightNews.

Боксер Дадашев в бою-элиминаторе получил серьезную травму мозга

По пути с ринга в раздевалку Дадашеву стало плохо, его вырвало, он потерял сознание. Вскоре 28-летнего спортсмена экстренно увезли в больницу на машине скорой помощи в критическом состоянии с подозрением на отек мозга. В настоящее время врачи проводят трепанацию.

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Бокс, Новости бокса, Максим Дадашев, Дадашев - Матиас.
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