Секундант не мог убедить Дадашева остановить бой

Бадди Макгирт, секундант российского боксёра Максима Дадашева, рассказал о причинах, по которым он принял решение остановить бой против пуэрториканца Сабриэля Матиаса в 11-м раунде.

«Я не мог убедить его остановить бой. Но я видел, что он пропускает всё больше чистых ударов по мере того, как продолжался бой, и я спросил у себя, стоит ли оно того. Один удар может изменить жизнь этого парня, я не хотел этого допустить. Предпочёл, чтобы он злился на меня день или два, чем всю оставшуюся жизнь», — приводит слова Бадди Макгирта FightNews.

"God forbid... one punch as you know can change a whole guy's life and I wasn't going to let that happen-- so, I'd rather have them be mad at me for a day or two then to be mad at me for the rest of their life."

-Buddy McGirt on stopping the fight for Maxim Dadashev. pic.twitter.com/RINM4D83ZZ

