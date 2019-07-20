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WBC поздравил Виталия Кличко

WBC поздравил Виталия Кличко
17:15 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: Твиттер

Новости спорта: 19 июля Виталию Кличко исполнилось 48 лет.

Легенде мирового бокса, трехкратному чемпиону мира, Почетному «Вечному» чемпиону мира по версии WBC в супертяжелом весе, Члену Международного Зала Боксерской Славы, мэру Киева Виталию Кличко исполнилось 48 лет.

Всемирный боксерский Совет и президент WBC Маурисио Сулейман, конечно же, не остались в стороне и поздравили своего великого чемпиона, при активном участии которого, в прошлом году прошел Конгресс WBC в Киеве.

"Поздравляем с Днем Рождения Виталия Кличко, одного из лучших тяжеловесов во всей истории бокса и нынешнего мэра Киева", — говорится на официальных страницах WBC в соцсетях.

Лучшие бои Виталия Кличко (Видео)

Еще более красноречив был президент WBC: "С днем рождения одного из величайших тяжеловесов всех времен и выдающегося мэра Киева! Поздравляю, дорогой Виталий", — написал Маурисио Сулейман.

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Виталий Кличко, Бокс, WBC, Новости бокса.
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