Уайт победил Риваса, поднявшись с тяжелого нокдауна

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт завоевал титул временного чемпиона WBC, победив в Лондоне колумбийца Оскара Риваса.

На протяжении поединка боксеры активно обменивались силовыми ударами, хотя Уайт действовал точнее и эффективнее, и его удары несколько раз заметно потрясали Риваса. В шестом раунде у Риваса начал заплывать левый глаз.

Казалось, что Уайт забирает бой, но в начале девятого раунда он пропустил мощнейший апперкот и оказался в нокдауне. Хотя у Риваса было полно времени, чтобы добить потрясенного соперника, он позволил Диллиану прийти в себя и даже взять концовку. В перерыве Уайт успел восстановиться и вновь взять бой под свой контроль.

