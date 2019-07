Уайт - Ривас. Видео тяжелейшего нокдауна

В Лондоне 20 июля прошёл вечер профессионального бокса, главным событием которого стала встреча в супертяжёлом весе британца Диллиана Уайта и колумбийского боксёра Оскара Риваса за титул временного чемпиона мира по версии WBC.

Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которого судьи единогласно отдали победу Уайту. Счёт судейских записок: 116-111, 115-112 и 115-112.

The 9th round where Whyte was downed by Rivas, this absolute gladiator managed to stand back up.

“it ain't about how hard ya hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward” #WhyteVsRivas #WhyteRivas #boxing #matchroom pic.twitter.com/TZHBtPI9qq

