Пакьяо вошел в пятерку самых возрастных чемпионов мира в истории бокса

Новости спорта: Ранее Мэнни Пакьяо победил Кита Турмана раздельным решением судей.

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стала встреча за титул неоспоримого чемпиона в полусреднем весе Мэнни Пакьяо с Китом Турманом. Легендарный филиппинец сумел победить Турмана раздельным решением судей. Таким образом, он стал чемпионом мира по версии WBA Super.

К моменту завоевания этого пояса Пакьяо исполнилось 40 лет и 215 дней. Таким образом, он вошёл в пятёрку самых возрастных боксёров в истории, когда-либо становившихся чемпионами мира.

Профессиональный рекорд Мэнни в титульных боях теперь составляет 20 побед, 4 поражения и две ничьих. При этом в полусреднем весе он провёл 14 титульных боёв и в 11 из них праздновал успех, а в трёх проиграл.